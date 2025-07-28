Русский голос Ослика из «Шрека» готов вернуться к роли спустя 15 лет, но при одном условии

Актёр и режиссёр дубляжа Вадим Андреев рассказал «Газете», что вновь готов озвучить Ослика в спин-оффе «Шрека» — несмотря на то что последний раз работал над этой ролью 15 лет назад, а сейчас не занимается дубляжом вовсе.

Андреев отметил, что для «Шрека» готов сделать исключение, но будет озвучивать только в официальном статусе.

Если что-то изменится, если запрет на показ снимут, тогда я озвучу. Если будет официальный дубляж для России, то конечно. Если это полупиратские дела — конечно, нет. Официальных обращений не было, официально его у нас никто и не делает.

Мультфильм про Осла выйдет уже после «Шрека 5», запланированного на 2026 год.