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Майя Порожняк и Дарья Юрасова прокомментируют турнир по шахматам на Esports World Cup 2025

Майя Порожняк и Дарья Юрасова прокомментируют турнир по шахматам на Esports World Cup 2025
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Прямую трансляцию турнира по шахматам в рамках Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде проведёт студия FISSURE. Посмотреть все матчи Esports World Cup 2025 можно будет бесплатно на YouTube и Twitch.

В эфире будут работать кандидаты в мастера спорта Майя Порожняк (автор YouTube-канала MiaMi Chess), Владимир Михайловский (Vovachess), Дарья Юрасова и Антон Исаев.

Турнир с призовым фондом $ 1,5 млн пройдёт в Эр-Рияде с 29 июля по 1 августа. Поскольку ивент состоится в рамках Кубка мира по киберспорту, участники будут играть в одном зале, но не за доской, а за компьютерами. В число участников входят Ян Непомнящий и Андрей Есипенко.

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