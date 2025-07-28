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Авторы фильма «Руслан и Людмила» по поэме Пушкина хотят выпустить сиквел, сериал и книги

Авторы фильма «Руслан и Людмила» по поэме Пушкина хотят выпустить сиквел, сериал и книги
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Продюсер компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян заявил, что после съёмок фэнтези-фильма «Руслан и Людмила» из проекта планируют полноценную киновселенную.

Создатели экранизации уже подали заявку на вторую часть фильма, а также хотят сделать сериал и, возможно, выпустить книги.

Мы надеемся, что из этого фильма нам удастся создать киновселенную: для картины создан красивый художественный мир, мы закладываем потенциал для продолжения, уже написана заявка на вторую часть. Отдельно мы разрабатываем сериал «Руслан и Людмила». [...] Если первая часть будет иметь успех, то мы разовьём историю в сторону второй части и создадим мир, который в дальнейшем уйдёт в сериалы и, может быть, в книги.

Съёмки фэнтези по поэме Александра Пушкина стартовали в начале июля, фильм выйдет в 2027 году. Главные роли в ленте сыграли Рузиль Минекаев («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»).

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