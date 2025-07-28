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s1mple официально покинул NAVI после девяти лет в клубе

s1mple официально покинул NAVI после девяти лет в клубе
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Легендарный снайпер Александр s1mple Костылев официально покинул клуб Natus Vincere, за который выступал с августа 2016 года. Об этом «рождённые побеждать» сообщили на сайте клуба.

Вероятно, Симпла удалось продать — контракт игрока заканчивался в октябре.

После последнего мэйджора мы получили несколько предложений о трансфере s1mple, которые были предложены ему на рассмотрение. Сегодня мы хотим объявить, что s1mple покидает NAVI после девяти лет с клубом. Мы невероятно благодарны Александру за путь, который мы прошли вместе, многочисленные трофеи, незабываемые эмоции и яркие моменты.

Вместе с NAVI Костылев становился чемпионом PGL Major Stockholm 2021 и десятков других крупных турниров, а также трижды признавался лучшим игроком года в Counter-Strike. В октябре 2023-го Симпл перешёл в инактив, после чего непродолжительное время выступал в аренде за Falcons и FaZe.

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