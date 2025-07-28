Симпл перешёл из NAVI в команду BC.Game — топ-67 мирового рейтинга
Клуб BC.Game официально объявил о трансфере Александра s1mple Костылева. Ранее Симпл покинул состав NAVI по Counter-Strike, за который выступал с 2016 года.
Европейский клуб почти неизвестен широкому кругу зрителей — команда занимает 67-е место в мировом рейтинге HLTV и в основном выступает на онлайн-турнирах. Единственным исключением стал Intel Extreme Masters Dallas 2025: тогда BC.Game проиграла оба матча и заняла 13-16-е место.
Новый состав BC.Game по Counter-Strike 2:
- Неманья nexa Исакович;
- Александр CacaNito Кьюлукоски;
- Лука pr1metapz Войт;
- Александр s1mple Костылев.
Пятого игрока организация назовёт позднее. Сейчас в запасе у клуба nawwk, jkaem и joel.
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