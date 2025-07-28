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s1mple перешёл из NAVI в команду BC.Game — состав из топ-67 мирового рейтинга, что известно о новой команде Симпла

Симпл перешёл из NAVI в команду BC.Game — топ-67 мирового рейтинга
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Клуб BC.Game официально объявил о трансфере Александра s1mple Костылева. Ранее Симпл покинул состав NAVI по Counter-Strike, за который выступал с 2016 года.

Европейский клуб почти неизвестен широкому кругу зрителей — команда занимает 67-е место в мировом рейтинге HLTV и в основном выступает на онлайн-турнирах. Единственным исключением стал Intel Extreme Masters Dallas 2025: тогда BC.Game проиграла оба матча и заняла 13-16-е место.

Новый состав BC.Game по Counter-Strike 2:

  • Неманья nexa Исакович;
  • Александр CacaNito Кьюлукоски;
  • Лука pr1metapz Войт;
  • Александр s1mple Костылев.

Пятого игрока организация назовёт позднее. Сейчас в запасе у клуба nawwk, jkaem и joel.

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