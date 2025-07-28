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Вышел трейлер мультсериала «Очи Ваканды» от Marvel — премьера уже 1 августа

Вышел трейлер мультсериала «Очи Ваканды» от Marvel — премьера уже 1 августа
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Marvel выложила на YouTube полноценный трейлер анимационного мини-сериала «Очи Ваканды». Его разделят на четыре серии, все они выйдут в один день — 1 августа.

Сериал будет представлен в формате антологии — каждая серия расскажет о каком-то периоде в истории Ваканды, воины которой будут искать по всему миру таинственные артефакты из вибраниума.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

Данай Гурира вновь озвучит Окойе, которую зрители Marvel могут знать по «Чёрной пантере» и «Мстителям». За проект будет отвечать Райан Куглер, который работал над той же «Чёрной пантерой» и серией «Крид».

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