Вышел трейлер мультсериала «Очи Ваканды» от Marvel — премьера уже 1 августа

Marvel выложила на YouTube полноценный трейлер анимационного мини-сериала «Очи Ваканды». Его разделят на четыре серии, все они выйдут в один день — 1 августа.

Сериал будет представлен в формате антологии — каждая серия расскажет о каком-то периоде в истории Ваканды, воины которой будут искать по всему миру таинственные артефакты из вибраниума.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

Данай Гурира вновь озвучит Окойе, которую зрители Marvel могут знать по «Чёрной пантере» и «Мстителям». За проект будет отвечать Райан Куглер, который работал над той же «Чёрной пантерой» и серией «Крид».