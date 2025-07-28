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s1mple объяснил, почему решил перейти из NAVI в BC.Game

«Добби свободен. Я просто хочу играть»: первые слова Симпла после перехода в BC.Game
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Легендарный киберспортсмен Александр s1mple Костылев объяснил решение уйти из NAVI и присоединиться к BC.Game — клубу, который занимает лишь 67-е место в мировом рейтинге и до сих пор ищет пятого игрока.

Добби свободен. Я просто хочу играть. BC.Game дали мне шанс, и они серьёзно настроены на создание команды топ-уровня. Посмотрим, что мы сможем сделать и как я сумею повлиять на ситуацию. Возможно, что-то изменится, возможно, нет — покажет только результат.

Симпл отметил, что ему больше не хочется сидеть в запасе, поэтому он принял это предложение:

Один мудрый человек сказал: если ты хочешь вернуться на тир-1 сцену, тебе нужно начать с тир-3. Я два года ничего не делал, и теперь пришло время изменить это. Нельзя терять время, просто сидя на скамейке запасных.

Вечером 28 июля стало известно, что s1mple покинул NAVI после девяти лет в клубе — его трансфер выкупила европейская BC.Game, спонсируемая онлайн-казино.

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