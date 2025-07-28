Первая игра Симпла за BC.Game может пройти 11 августа — если команда найдёт пятого игрока

Дебют Александра s1mple Костылева за BC.Game с большой долей вероятности состоится уже в первой половине следующего месяца.

11 августа начинается онлайн-турнир ESL Challenger League Season 50: Europe — Cup #1 с призовым фондом $ 25 тыс. Предварительно BC.Game входит в состав участников, но клубу всё ещё нужно найти пятого игрока — если организация не сможет этого сделать, её дисквалифицируют.

В соревнованиях примут участие 32 европейские команды, сильнейшие из которых — SAW, BetBoom Team, Nemiga и BIG (25-28-е места мирового рейтинга). Турнир будет проходить по системе double-elimination и завершится 1 сентября.