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«Главное — не строить завышенных ожиданий»: 1ceN1ce — о переходе Симпла в BC.Game

Киберспортивный комментатор и ведущий Даниил 1ceN1ce Халиков в комментарии «Чемпионату» оценил переход Симпла в BC.Game.

Что ж, s1mple выкупили, теперь главный вопрос — где он сможет играть под тегом BC.Game. Купят ли ему игроков, чтобы набрать VRS и получать инвайты хотя бы в первую стадию крупных турниров? Или же он будет гриндить CCT и прочие небольшие турики для практики?

Всё-таки, как он сам заявляет, два года не прошли бесследно. Но на третьем-четвёртом тирах ждём от Александра цифр уж явно выше, чем 1.0-1.1. Главное — не строить завышенных ожиданий, и получим удовольствие от возрождения GOAT.

Ранее стало известно, что Александр s1mple Костылев после девяти лет в NAVI принял решение перейти в тир-3 команду BC.Game, занимающую 67-е место в мировом рейтинге.