Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 6. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Главное — не строить завышенных ожиданий»: 1ceN1ce — о переходе Симпла в BC.Game

«Главное — не строить завышенных ожиданий»: 1ceN1ce — о переходе Симпла в BC.Game
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивный комментатор и ведущий Даниил 1ceN1ce Халиков в комментарии «Чемпионату» оценил переход Симпла в BC.Game.

Что ж, s1mple выкупили, теперь главный вопрос — где он сможет играть под тегом BC.Game. Купят ли ему игроков, чтобы набрать VRS и получать инвайты хотя бы в первую стадию крупных турниров? Или же он будет гриндить CCT и прочие небольшие турики для практики?
Всё-таки, как он сам заявляет, два года не прошли бесследно. Но на третьем-четвёртом тирах ждём от Александра цифр уж явно выше, чем 1.0-1.1. Главное — не строить завышенных ожиданий, и получим удовольствие от возрождения GOAT.

Ранее стало известно, что Александр s1mple Костылев после девяти лет в NAVI принял решение перейти в тир-3 команду BC.Game, занимающую 67-е место в мировом рейтинге.

Материалы по теме
Симпл перешёл из NAVI в команду BC.Game — топ-67 мирового рейтинга
«Добби свободен. Я просто хочу играть»: первые слова Симпла после перехода в BC.Game
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android