Spirit вышла в плей-офф, NAVI в шаге от вылета — итоги дня на IEM Cologne 2025 по CS 2

В Германии продолжается топ-чемпионат Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2 — позади осталась большая часть групповой стадии. По итогам трёх игровых дней в плей-офф вышли Vitality, MongolZ, MOUZ и Spirit.

В понедельник российский ростер Team Spirit одержал уверенную победу над Aurora Gaming из Турции и уже сегодня сыграет за прямую путёвку в полуфинал с MOUZ — «мышки», в свою очередь, победили NAVI. В нижней сетке группы B за последнюю путёвку в плей-офф будут бороться четыре команды: Aurora, FaZe, NAVI и NiP.

В параллельной подгруппе борьбу за трофей неожиданно завершила Falcons: несмотря на отличную статистику kyousuke, его дебют испортила FURIA. Сегодня бразильцы сразятся за слот в 1/4 финала с G2, которая оказалась сильнее 3DMAX.

Призовой фонд Intel Extreme Masters Cologne 2025 составляет $ 1 млн. Финал турнира пройдёт в воскресенье, 3 августа.