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IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 7. Стрим B
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14:30 Мск
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Spirit вышла в плей-офф, NAVI в шаге от вылета — итоги дня на IEM Cologne 2025 по CS 2

Spirit вышла в плей-офф, NAVI в шаге от вылета — итоги дня на IEM Cologne 2025 по CS 2
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В Германии продолжается топ-чемпионат Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2 — позади осталась большая часть групповой стадии. По итогам трёх игровых дней в плей-офф вышли Vitality, MongolZ, MOUZ и Spirit.

Права на трансляцию матчей группового этапа турнира IEM Cologne 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В понедельник российский ростер Team Spirit одержал уверенную победу над Aurora Gaming из Турции и уже сегодня сыграет за прямую путёвку в полуфинал с MOUZ — «мышки», в свою очередь, победили NAVI. В нижней сетке группы B за последнюю путёвку в плей-офф будут бороться четыре команды: Aurora, FaZe, NAVI и NiP.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne 2025 . Группа B. Финал (верхняя сетка)
29 июля 2025, вторник. 19:30 МСК
MOUZ
Не начался
Team Spirit
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В параллельной подгруппе борьбу за трофей неожиданно завершила Falcons: несмотря на отличную статистику kyousuke, его дебют испортила FURIA. Сегодня бразильцы сразятся за слот в 1/4 финала с G2, которая оказалась сильнее 3DMAX.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne 2025 . Группа A. Финал (нижняя сетка)
29 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
FURIA
Не начался
G2 Esports
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Призовой фонд Intel Extreme Masters Cologne 2025 составляет $ 1 млн. Финал турнира пройдёт в воскресенье, 3 августа.

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