В Counter-Strike 2 вышел большой патч — он изменил все анимации и три карты

Разработчики Counter-Strike 2 выпустили крупное обновление игры — апдейт добавил новые анимации и изменил карты Overpass, Train и Inferno.

Графическая система CS2 сейчас находится в процессе перехода на AnimGraph2, что потребовало обновления — с сегодняшнего дня изменены все анимации от первого лица (в том числе стрельба, смена оружия, перезарядка и так далее), а также анимации куриц.

Кроме того, создатели игры улучшили прогнозирование урона при стрельбе во время движения, а также убрали автоматическое продолжение перезарядки дробовика после прерывания. Помимо этого, были исправлены некоторые проблемы со звуками.

Изменения карты Overpass

добавлено разбиваемое стекло на дверях около точки B;

изменены ограждения на «девятке»;

изменен угол наклона грузовика на A;

заблокирован вид с кузова грузовика на лестницу;

перемещена стена за мусорным контейнером около лестницы на А;

изменена текстура задней стенки мусорного контейнера

удален участок травы возле А;

сглажены верхушки сломанных стен возле локации B;

возвращены провода по всей карте.

Изменения карты Train

добавлено новое укрытие на точке А у жёлтого поезда;

добавлено новое укрытие и изменена платформа на B около «зигзага»;

добавлено новое укрытие в верхних коридорах на B;

изменено укрытие на «зелени»;

убраны горизонтальные полосы на больших дверях на A;

поднята боковая платформа CT на B;

изменено освещение на B;

изменена обрезка по всей карте.

Изменения карты Inferno

окна над гробами в церкви теперь окрыты;

проход в саду у церкви сужен у входной дверью и расширена у гробов;

изменена форма первого ящика на B;

восстановлены перила на балконе A;

убраны бордюры вдоль мида;

светильник в арке перенесён на потолок;

визуальные эффекты на «банане» скорректированы для улучшения видимости;

визуальные элементы скорректированы по всей карте.