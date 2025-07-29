Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эдди Мёрфи сыграет главную роль в новой «Розовой пантере»

Эдди Мёрфи сыграет главную роль в новой «Розовой пантере»
Комментарии

По данным Entertainment Weekly, актёр Эдди Мёрфи, известный по многим комедийным фильмам, в том числе по лентам про полицейского Акселя Фоули, сыграет инспектора Клузо в новой части «Розовой пантеры».

О том, что актёр ведет переговоры об участии в перезапуске комедийных детективных фильмов, впервые стало известно в 2023 году. Тогда же был назван режиссер картины — им стал Джефф Фаулер, снявший «Соника в кино».

Неуклюжего инспектора Клузо в оригинальном фильме франшизы 1963 года «Розовая пантера» сыграл Питер Селлерс. Он повторил роль в пяти сиквелах до своей смерти в 1980 году. Затем инспектора Жака Клузо воплотил Стив Мартин.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android