Эдди Мёрфи сыграет главную роль в новой «Розовой пантере»

По данным Entertainment Weekly, актёр Эдди Мёрфи, известный по многим комедийным фильмам, в том числе по лентам про полицейского Акселя Фоули, сыграет инспектора Клузо в новой части «Розовой пантеры».

О том, что актёр ведет переговоры об участии в перезапуске комедийных детективных фильмов, впервые стало известно в 2023 году. Тогда же был назван режиссер картины — им стал Джефф Фаулер, снявший «Соника в кино».

Неуклюжего инспектора Клузо в оригинальном фильме франшизы 1963 года «Розовая пантера» сыграл Питер Селлерс. Он повторил роль в пяти сиквелах до своей смерти в 1980 году. Затем инспектора Жака Клузо воплотил Стив Мартин.