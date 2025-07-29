Стивен Ян озвучил принца Зуко в новом мультфильме по «Аватару»
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По данным IGN, на Comic Con в Сан-Диего объявили, что Стивен Ян, известный по озвучке главного героя мультсериала «Неуязвимый», подарит свой голос Зуко в новом полнометражном мультфильме по «Аватару».
О том, что Ян озвучит кого-то из героев, уже было известно ранее, но не говорили, какого именно героя.
Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что мультфильм продолжит сюжет оригинального шоу. О производстве проекта стало известно ещё в 2022 году, а его разработкой занимаются компании Nickelodeon Animation и Paramount Animation.
Выпустить мультфильм в зарубежный прокат хотят 9 октября 2026 года.
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