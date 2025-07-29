Появился свежий постер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»

Nickelodeon опубликовала свежий постер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». На нём можно увидеть самого героя в компании со своим верным другом Патриком.

Свежий постер мультфильма

Фото: Nickelodeon

Сюжет мультфильма держится в секрете, но, как следует из названия, Губке Бобу предстоит опасное путешествие в поисках самого себя — в буквальном или метафорическом смысле. Ему как минимум предстоит сразиться с Летучим Голландцем, известным по оригинальному мультсериалу.

«Губка Боб: В поисках квадратных штанов» станет четвёртым полнометражным мультфильмом во франшизе. Режиссёром картины выступает Дерек Драймон.

Мультфильм выпустят в зарубежный прокат 19 декабря.