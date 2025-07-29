Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился свежий постер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»

Появился свежий постер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»
Комментарии

Nickelodeon опубликовала свежий постер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». На нём можно увидеть самого героя в компании со своим верным другом Патриком.

Свежий постер мультфильма

Фото: Nickelodeon

Сюжет мультфильма держится в секрете, но, как следует из названия, Губке Бобу предстоит опасное путешествие в поисках самого себя — в буквальном или метафорическом смысле. Ему как минимум предстоит сразиться с Летучим Голландцем, известным по оригинальному мультсериалу.

«Губка Боб: В поисках квадратных штанов» станет четвёртым полнометражным мультфильмом во франшизе. Режиссёром картины выступает Дерек Драймон.

Мультфильм выпустят в зарубежный прокат 19 декабря.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android