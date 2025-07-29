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Роскомнадзор призвал верить только официальной информации про блокировку WhatsApp в России

Роскомнадзор призвал верить только официальной информации про блокировку WhatsApp в России
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Несмотря на то что в последнее время активно обсуждают блокировку WhatsApp в России, никаких подтверждений этого пока не было. В Роскомнадзоре призвали верить только официальной информации по этому вопросу.

В ведомстве также подчеркнули, что решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до общественности через официальные каналы коммуникации.

Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации.

Активное обсуждение вопроса началось, когда журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что мессенджер заблокируют 1 августа.

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