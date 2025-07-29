Госдума уверена в успехе отечественного мессенджера Max

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме уверены в успешности отечественного мессенджера Max.

По словам Горелкина, в Госдуме рассчитывают, что Мах будет уверенно чувствовать себя на рынке мессенджеров и отвоюет свою долю в честной конкурентной борьбе. Кроме того, приложение поддерживает государство.

Мы рассчитываем, что всё-таки Max зайдет на рынок и попробует отвоевать долю в честной конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок. Я считаю, что так оно и случится, потому что подтверждение личности, интеграция с госсервисами — это то, чего сегодня нет на рынке. И с такими фичами можно спокойно заходить и навязывать конкуренцию и с «Телеграмом», и с WhatsApp.

Российский мессенджер создан на базе платформы Max от VK — его первый тестовый запуск прошёл в марте. По задумке разработчиков, он заменит западные сервисы. Приложение должно быть «намного безопаснее аналогов», поскольку в нём не получится зарегистрироваться по поддельному или виртуальному номеру.