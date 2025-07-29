Фильм «28 лет спустя» вышел в онлайне

Сегодня состоялся цифровой релиз фильма «28 лет спустя». Фильм ужасов Дэнни Бойла и Алекса Гарленда уже доступен для просмотра на зарубежных онлайн-площадках.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.

«28 лет спустя» — первая часть новой трилогии. Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»).

В мировой прокат картина вышла 20 июня. Неофициальная премьера фильма в России состоялась 28 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.