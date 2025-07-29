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Сериал «Позолоченный век» продлили на четвёртый сезон

Сериал «Позолоченный век» продлили на четвёртый сезон
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По данным издания The Hollywood Reporter, сериал «Позолоченный век» продлили на четвёртый сезон. Продление произошло за два эпизода до конца текущего третьего сезона и после значительного роста рейтинга шоу, который составил целых 20%, что считается неплохим результатом.

«Позолоченный век» — американский исторический драматический телесериал, созданный Джулианом Феллоузом для HBO. Его действие разворачивается в США во времена Позолоченного века, бурного расцвета Манхэттена в 1880-х годах.

Премьера первого сезона состоялась 24 января 2022 года, второго — в 2023 году, а третий стартовал 22 июня 2025-го.

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