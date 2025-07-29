Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Найдена главная актриса для четвёртого сезона «Монстра» Райана Мёрфи

Найдена главная актриса для четвёртого сезона «Монстра» Райана Мёрфи
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что Элла Битти, известная в том числе по «Вражде», получила главную роль в четвёртом сезоне антологии «Монстр» Райана Мёрфи, которая выходит на Netflix.

Вместе с Битти в шоу в том числе сыграют Ребекка Холл («Город воров») и Вики Крипс («Призрачная нить»).

Новая глава проекта посвящена Лиззи Борден. Девушка жила в Массачусетсе в конце 1800-х годов. В 1892 году её обвинили в убийстве отца и мачехи топором в их общем доме. В итоге Борден была оправдана, но жестокость, с которой Лиззи совершила преступление, привлекла внимание всей страны и способствовала тому, что Борден стала частью массовой культуры.

Съёмки свежего сезона стартуют осенью, даты выхода у него пока нет. Третий сезон «Монстра» выйдет в конце 2025 года и расскажет про серийного убийцу Эда Гейна.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android