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По аниме и манге «Ветролом» выйдет фильм с живыми актёрами — трейлер

По аниме и манге «Ветролом» выйдет фильм с живыми актёрами — трейлер
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Warner Bros. продолжает традицию экранизаций известных аниме-франшиз — один из лучших тайтлов весны прошлого года «Ветролом» также будет переснят в формате полнометражного фильма.

Авторы уже представили короткий трейлер проекта. Лента выйдет в кинотеатрах Японии с 5 декабря, будет ли прокат в других странах — пока неизвестно.

Видео доступно в группе VK Play во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат A24.

Сюжет манги и аниме «Ветролом» рассказывает о парне, который поступает в необычную школу — там всё решает превосходство в физической силе. Однако на деле оказывается, что местные ученики — любимые защитники города, готовые помочь любому и драться не друг с другом, а вместе против врагов.

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