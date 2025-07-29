Звезда «Полиции Чикаго» Моника Барбаро сыграет в Artificial про кризис в компании OpenAI

Издание Variety сообщило, что Моника Барбаро, известная по «Полиции Чикаго», сыграет в фильме Artificial про кризис в компании OpenAI.

Будущая лента расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем также внезапно вернули обратно спустя несколько дней. Предполагается, что инициатором увольнения стал сооснователь компании Илья Суцкевер. Ранее сообщалось, что именно его и должен сыграть Юра Борисов.

Режиссёром ленты выступит Лука Гуаданьино — автор знаменитой драмы 2024 года «Претенденты». В ленте снимутся Эндрю Гарфилд и Юра Борисов.