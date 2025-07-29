Появился первый геймплей спин-оффа «Смуты», «Земского собора»

Студия Cyberia Nova опубликовала первый геймплейный ролик по спин-оффу «Смуты» под названием «Земский собор». В видео показали фрагменты со стелсом и боевой системой.

Действие «Земского собора» развернётся после событий «Смуты», в 1613 году. Главным героем выступит казак по имени Кирша, который окажется в центре политических интриг. Игроки увидят, что происходило во время Земского собора, когда представители различных сословий Русского царства собрались вместе, чтобы выбрать нового царя.

Релиз «Земского собора» состоится 4 ноября эксклюзивно на VK Play. Владельцы «Смуты» получат спин-офф бесплатно.