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Появился первый геймплей спин-оффа «Смуты», «Земского собора»

Появился первый геймплей спин-оффа «Смуты», «Земского собора»
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Студия Cyberia Nova опубликовала первый геймплейный ролик по спин-оффу «Смуты» под названием «Земский собор». В видео показали фрагменты со стелсом и боевой системой.

Действие «Земского собора» развернётся после событий «Смуты», в 1613 году. Главным героем выступит казак по имени Кирша, который окажется в центре политических интриг. Игроки увидят, что происходило во время Земского собора, когда представители различных сословий Русского царства собрались вместе, чтобы выбрать нового царя.

Релиз «Земского собора» состоится 4 ноября эксклюзивно на VK Play. Владельцы «Смуты» получат спин-офф бесплатно.

Ранее авторы игры показали первый арт и раскрыли подробности
Фото
Авторы «Смуты» показали первый кадр из игры «Земский Собор»
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