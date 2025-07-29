Для Counter-Strike 2 вышел большой патч с новыми анимациями и звуками стрельбы

29 июля компания Valve выпустила новый патч для Counter-Strike 2. Это одно из крупнейших обновлений в истории шутера, который в первую очередь призван перейти на новую систему анимаций от первого лица под названием AnimGraph2.

Видео доступно на YouTube-канале Thour CS2. Права на видео принадлежат Valve.

Так, вместе с патчем в CS 2 разработчики обновили анимации смены оружия, стрельбы и перезарядки. Изменения также коснулись прогнозирования точности стрельбы во время движения, а на картах Overpass, Train и Inferno произошли небольшие изменения в дизайне некоторых объектов. Некоторые орудия также начали издавать другой звук во время выстрелов.

Свежий апдейт для Counter-Strike 2 уже привёл к некоторым новым багам, поэтому Valve уже выпустила первый хот-фикс, устраняющий основные проблемы патча.