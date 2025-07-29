В Балашиху на Фестиваль цифрового спорта приедут Вудский Дед и другие хедлайнеры
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2-3 августа в Балашихе стартует новый сезон Всероссийского фестиваля цифрового спорта. На площади у Ледовой арены развернутся игровые зоны, где гости смогут попробовать себя в роли бойца, автогонщика или пилота.
Хедлайнером зоны Mobile Legends: Bang Bang станет культовый блогер Вудский Дед, покоривший фанатов с 2017 года. В зоне хоккея появится таинственный Hockey Stigg, всегда скрывающий лицо за маской. А популярный Vobon станет звездой сразу двух локаций — футбольной и хоккейной.
Все хедлайнеры приедут в Балашиху в воскресенье, 3 августа. Именно в этот день состоятся финалы турниров в главных дисциплинах Фестиваля. Регистрация — через Telegram-бота. Вход свободный.
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