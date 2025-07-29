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Появилось первое живое фото iPhone 17 Pro

Появилось первое живое фото iPhone 17 Pro
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В конце июля пользователь соцсетей под ником Skyfops опубликовал одну из первых живых фотографий iPhone 17 Pro. Юзеру удалось запечатлеть тестировщика будущего гаджета прямо на одной из улиц Сан-Франциско.

Фото: x/Skyfops

Фото: x/Skyfops

Как ранее сообщали инсайдеры, iPhone 17 Pro действительно оснащён выступом для основных камер с отдельным датчиком вспышки. Задняя крышка гаджета будет выполнена не из титана, а из стекла и алюминия, что должно снизить общий вес смартфона. Подлинность кадров уже подтвердил журналист издания Bloomberg Марк Гурман.

Полноценный анонс iPhone 17 и iPhone 17 Pro состоится в начале сентября. Ожидается, что во время ивента Apple также представит более тонкий iPhone 17 Air, который сможет похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления и уменьшенным размером.

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