Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Кэмерон хочет выпустить мультфильмы по «Аватару» в стиле «Аниматрицы»

Джеймс Кэмерон хочет выпустить мультфильмы по «Аватару» в стиле «Аниматрицы»
Аудио-версия:
Комментарии

В честь выхода дебютного трейлера фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймс Кэмерон поделился новыми деталями вселенной с изданием Empire. Культовый постановщик заявил, что был бы рад увидеть анимационный проект по франшизе в духе «Любовь. Смерть. Роботы» или даже «Аниматрицы».

Кэмерон отметил, что пока это всего лишь идеи, однако у него уже есть планы по выпуску мультфильмов и мультсериалов по «Аватару». Одной из историй может оказаться первая экспедиция человечества на Пандору — эти события пройдут задолго до первой части серии.

Хорошим примером такого развития стала «Аниматрица», где разные герои отправились в мир «Матрицы». Есть много отличных примеров того, как мы можем добавить деталей в мир «Аватара». Анимационные истории могли бы дать предысторию персонажам и рассказать, что происходило между событиями фильмов. Кто первым высадился на Пандоре? Первая экспедиция. Подобные темы можно развить в любом направлении.

Премьера фильма «Аватар: Огонь и пепел» состоится 19 декабря 2025 года. Сейчас Джеймс Кэмерон также работает над четвёртой и пятой частями серии: они выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно.

Материалы по теме
Видео
Первый трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона — премьера в декабре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android