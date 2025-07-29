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Фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном по рассказу Стивена Кинга вышел в онлайне

Фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном по рассказу Стивена Кинга вышел в онлайне
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29 июля состоялся цифровой релиз фильма «Жизнь Чака». Драматическая лента с Томом Хиддлстоном по рассказу Стивена Кинга уже доступна на Amazon Prime, в iTunes и других онлайн-кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат NEON.

Таким образом, лента добралась до стримингов спустя полтора месяца после выхода в кино. За этот срок фильм собрал скромные $ 10 млн, из которых 57 млн рублей пришлись на Россию.

«Жизнь Чака» рассказывает историю жизни умирающего Чака Кранца наоборот — от его старости к молодости. Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.

Вместе с Томом Хиддлстоном в ленте также сыграли Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Карен Гиллан («Стражи Галактики»), Мэттью Лиллард («Крик») и другие актёры. Режиссёром выступил Майк Флэнаган («Призрак дома на холме»).

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