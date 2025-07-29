«Союзмультфильм» проиграл суд из-за прав на Чебурашку в Японии

Суд США по штату Нью-Йорк вынес постановление, что «Союзмультфильм» нарушил условия лицензионных соглашений с американской компанией LaRubInt Corp. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заседание.

Суд постановил, что «Союзмультфильм» и LaRubInt заключили три соглашения в 2016 году на сумму $ 60 тыс. Вместе с ним американская корпорация получила исключительные права на использование образов анимационных персонажей – крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки — на территории Японии, Китая, Индии, США и Канады.

По условиям контракта LaRubInt могла использовать этих персонажей любыми способами и на любых видах товаров и продуктов. Однако уже через месяц после сделки выяснилось, что в Японии продаются игрушки с Чебурашкой — бизнес вела компания Cheburashka Project LLP (CPLLP) по лицензии самого «Союзмультфильма».

В «Союзмультфильме» заявили, что студия соблюдает действующее законодательство России и в случае легализации судебного решения на территории страны исполнит его в добровольном порядке. При этом в компании подчеркнули, что LaRubint была осведомлена о неоднозначной на тот момент ситуации с правами на персонажей «Чебурашки» в Японии из-за местной компании TV Tokyo Communications Corporation.