Видеокарты RTX 5070 Super и RTX 5080 Super выйдут в конце 2025 года — СМИ

Издание TweakTown поделилось планами NVIDIA на выпуск видеокарт Super для линейки RTX 5000. Обычно улучшенные чипы поступают в продажу в январе, однако в этот раз производитель сделает исключение и планирует выпустить модели в период с октября по декабрь 2025 года.

Источники журналистов не сообщают о причинах подобного шага NVIDIA. При этом инсайдеры уже раскрыли возможные характеристики будущих RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5080 Super.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Super

CUDA-ядра : 6400

: 6400 Тактовая частота : неизвестно

: неизвестно Память : 18 ГБ GDDR7

: 18 ГБ GDDR7 Разрядность шины : 192 бита

: 192 бита Пропускная способность : 672 ГБ/с

: 672 ГБ/с Энергопотребление: 275 Вт

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Ti Super

CUDA-ядра : 8960

: 8960 Тактовая частота : неизвестно

: неизвестно Память : 24 ГБ GDDR7

: 24 ГБ GDDR7 Разрядность шины : 256 бит

: 256 бит Пропускная способность : 896 ГБ/с

: 896 ГБ/с Энергопотребление: 350 Вт

Возможные характеристики видеокарты RTX 5080 Super

CUDA-ядра : 10752

: 10752 Тактовая частота : неизвестно

: неизвестно Память : 24 ГБ GDDR7

: 24 ГБ GDDR7 Разрядность шины : 256 бит

: 256 бит Пропускная способность : 1024 ГБ/с

: 1024 ГБ/с Энергопотребление: 415 Вт.