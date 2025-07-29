Видеокарты RTX 5070 Super и RTX 5080 Super выйдут в конце 2025 года — СМИ
Издание TweakTown поделилось планами NVIDIA на выпуск видеокарт Super для линейки RTX 5000. Обычно улучшенные чипы поступают в продажу в январе, однако в этот раз производитель сделает исключение и планирует выпустить модели в период с октября по декабрь 2025 года.
Источники журналистов не сообщают о причинах подобного шага NVIDIA. При этом инсайдеры уже раскрыли возможные характеристики будущих RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5080 Super.
Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Super
- CUDA-ядра: 6400
- Тактовая частота: неизвестно
- Память: 18 ГБ GDDR7
- Разрядность шины: 192 бита
- Пропускная способность: 672 ГБ/с
- Энергопотребление: 275 Вт
Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Ti Super
- CUDA-ядра: 8960
- Тактовая частота: неизвестно
- Память: 24 ГБ GDDR7
- Разрядность шины: 256 бит
- Пропускная способность: 896 ГБ/с
- Энергопотребление: 350 Вт
Возможные характеристики видеокарты RTX 5080 Super
- CUDA-ядра: 10752
- Тактовая частота: неизвестно
- Память: 24 ГБ GDDR7
- Разрядность шины: 256 бит
- Пропускная способность: 1024 ГБ/с
- Энергопотребление: 415 Вт.
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