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Видеокарты RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5080 Super: характеристики, дата выхода, видеопамять, энергопотребление

Видеокарты RTX 5070 Super и RTX 5080 Super выйдут в конце 2025 года — СМИ
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Издание TweakTown поделилось планами NVIDIA на выпуск видеокарт Super для линейки RTX 5000. Обычно улучшенные чипы поступают в продажу в январе, однако в этот раз производитель сделает исключение и планирует выпустить модели в период с октября по декабрь 2025 года.

Источники журналистов не сообщают о причинах подобного шага NVIDIA. При этом инсайдеры уже раскрыли возможные характеристики будущих RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5080 Super.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Super

  • CUDA-ядра: 6400
  • Тактовая частота: неизвестно
  • Память: 18 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 192 бита
  • Пропускная способность: 672 ГБ/с
  • Энергопотребление: 275 Вт

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Ti Super

  • CUDA-ядра: 8960
  • Тактовая частота: неизвестно
  • Память: 24 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Пропускная способность: 896 ГБ/с
  • Энергопотребление: 350 Вт

Возможные характеристики видеокарты RTX 5080 Super

  • CUDA-ядра: 10752
  • Тактовая частота: неизвестно
  • Память: 24 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Пропускная способность: 1024 ГБ/с
  • Энергопотребление: 415 Вт.
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