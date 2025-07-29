Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России предложили сохранять доступ к важным сервисам при отключениях интернета

В России предложили сохранять доступ к важным сервисам при отключениях интернета
Комментарии

Операторы связи совместно с Минцифры обсуждают возможность сохранять доступ к отдельным онлайн-ресурсам при массовых ограничениях работы интернета — об этом сообщает Forbes.

Трафик к отдельным ресурсам будет маршрутизироваться с особым приоритетом. Предполагается, что в число важных сервисов попадут Госуслуги, банковские приложения и каналы экстренного оповещения.

Как сообщают источники, консультации по этой теме ведутся с самых первых отключений Сети в отдельных регионах России. Теперь Минцифры пытается найти решение, чтобы шатдауны имели меньшее влияние на простых людей и представителей бизнеса.

Материалы по теме
Представлен революционный мессенджер Bitchat, который работает даже без интернета
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android