В России предложили сохранять доступ к важным сервисам при отключениях интернета

Операторы связи совместно с Минцифры обсуждают возможность сохранять доступ к отдельным онлайн-ресурсам при массовых ограничениях работы интернета — об этом сообщает Forbes.

Трафик к отдельным ресурсам будет маршрутизироваться с особым приоритетом. Предполагается, что в число важных сервисов попадут Госуслуги, банковские приложения и каналы экстренного оповещения.

Как сообщают источники, консультации по этой теме ведутся с самых первых отключений Сети в отдельных регионах России. Теперь Минцифры пытается найти решение, чтобы шатдауны имели меньшее влияние на простых людей и представителей бизнеса.