Трейлер романтической комедии «Вечность» с Элизабет Олсен — фильм выйдет осенью

Компания A24 выпустила трейлер своего нового фильма «Вечность» — романтической комедии, которая выйдет в прокат осенью 2025 года.

Лента раскрывает идею о том, что у каждого человека после смерти есть неделя на выбор — с кем провести вечность. Главной героине по имени Джоан предстоит непростое решение: первая любовь или мужчина, с которым она провела всю жизнь.

Видео доступно в группе «Все трейлеры во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат A24.

Главную роль исполнит Элизабет Олсен («Мстители», «Годзилла»), а двух её кавалеров — Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик», «Дело храбрых») и Каллум Тернер («Властелины воздуха», «Борджиа»).