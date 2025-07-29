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Начались съёмки третьего сезона сериала «Мама будет против» от «Уральских пельменей»

Начались съёмки третьего сезона сериала «Мама будет против» от «Уральских пельменей»
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В Екатеринбурге стартовал съёмочный процесс третьего сезона комедийного сериала «Мама будет против». Шоу выйдет на СТС, когда именно — не сообщается.

Как и в прошлых сезонах, над проектом работают юмористы из команды «Уральские пельмени», они же исполнят главные роли (Дмитрий Брекоткин, Роман Постовалов, Ксения Корнева, Сергей Ершов, Андрей Рожков, а также Эвелина Блёданс).

Напомним, сюжет рассказывает о непутёвом грузчике, который решает жениться на новой соседке, чтобы избежать судебного разбирательства. В третьем сезоне будущая тёща попробует помешать свадьбе, попутно пытаясь сохранить власть над собственным двором.

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