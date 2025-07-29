Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Netflix продлил детективный сериал «Неукротимый» с Эриком Баной на второй сезон

Netflix продлил детективный сериал «Неукротимый» с Эриком Баной на второй сезон
Комментарии

Сериал «В глуши» (также известен как «Неукротимый) будет продлён на второй сезон — об этом сообщает издание Variety. Изначально Netflix планировал проект как мини-сериал, но после успеха было решено работать над продолжением.

Детективный триллер вышел на платформе 17 июля и получил высокие оценки критиков и зрителей. «В глуши» рассказывает про расследование в национальном парке — агент спецслужб прибывает туда после смерти женщины и обнаруживает, что природа подчиняется только своим законам.

«В глуши» дебютировал на первом месте в рейтинге топ-10 лучших англоязычных шоу Netflix за неделю. Всего за несколько дней после релиза сериал набрал впечатляющие 24,6 млн часов просмотров.

Материалы по теме
Фильм «28 лет спустя» вышел в онлайне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android