Вышли новые серии второго сезона «Букиных»: доступны третий и четвёртый эпизоды

29 июля на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier, «Иви» и на «Кинопоиске» состоялась премьера новых серий «Букиных» — продолжения знаменитого комедийного сериала «Счастливы вместе». Для просмотра доступны третий и четвёртый эпизоды. Новые серии выходят с понедельника по четверг.

В третьей серии Рома и Зоя устраивают вечеринку, чтобы узнать пол будущего ребёнка. Гена пользуется этим, чтобы разбогатеть на семье и друзьях. В четвёртом эпизоде Даша становится зависимой от покупок на маркетплейсах. Когда Гена узнаёт, что в их доме открывается пункт выдачи, он решает объявить войну интернет-магазину.

К своим ролям вернулись Виктор Логинов (Гена Букин), Наталья Бочкарёва (Даша), Александр Якин (Рома) и Павел Савинков (Толик). После завершения второго сезона зрителей также ждёт полнометражный фильм по мотивам сериала.