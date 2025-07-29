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Бесплатные игры PS Plus Essential на август 2025 года — Lies of P, DayZ и My Hero One’s Justice 2

В августе в PS Plus раздадут Lies of P, DayZ и My Hero One’s Justice 2
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Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в августе 2025 года. Все игры можно будет забрать с 5 августа.

В этот раз в сервис добавят три проекта: знаменитый экшен Lies of P про Пиноккио, культовый сетевой экшен DayZ про мир зомби-апокалипсиса и файтинг My Hero One’s Justice 2.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в августе 2025 года

  • Lies of P — экшен в стиле Dark Souls и Bloodborne от корейской студии Neowiz.
  • DayZ — крайне популярный сетевой выживач в мире зомби-апокалипсиса от студии Bohemia Interactive
  • My Hero One’s Justice 2 — продолжение популярного экшен-файтинга от Bandai Namco.

Фото: Sony

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