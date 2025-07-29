В августе в PS Plus раздадут Lies of P, DayZ и My Hero One’s Justice 2

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в августе 2025 года. Все игры можно будет забрать с 5 августа.

В этот раз в сервис добавят три проекта: знаменитый экшен Lies of P про Пиноккио, культовый сетевой экшен DayZ про мир зомби-апокалипсиса и файтинг My Hero One’s Justice 2.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в августе 2025 года

Lies of P — экшен в стиле Dark Souls и Bloodborne от корейской студии Neowiz.

— экшен в стиле Dark Souls и Bloodborne от корейской студии Neowiz. DayZ — крайне популярный сетевой выживач в мире зомби-апокалипсиса от студии Bohemia Interactive

— крайне популярный сетевой выживач в мире зомби-апокалипсиса от студии Bohemia Interactive My Hero One’s Justice 2 — продолжение популярного экшен-файтинга от Bandai Namco.

Фото: Sony