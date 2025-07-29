«Настолько смешно и глупо»: первые зрители в восторге от перезапуска «Голого пистолета»

Уже 1 августа в зарубежных кинотеатрах выйдет новая версия комедии «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном в главной роли. А уже сейчас своими впечатлениями делятся первые зрители, которые посмотрели фильм во время пресс-показов.

Все авторы отзывов отмечают, что фильм получился очень смешным и по-хорошему глупым.

Я увидел шесть разных сцен, которые заставили меня смеяться до слёз. Даже титры смешные. Я несколько раз написал в своём блокноте «это так глупо» (и это комплимент).

Это настоящее чудо: современная комедия с продуманным сценарием, который удалось раскрыть меньше чем за 90 минут! Уморительно смешной фильм с простым, но значимым посылом о состоянии мира. И заканчивается она одним из самых смешных моментов — не пропустите титры!

Также зрители отмечают отличную игру Лиама Нисона и Памелы Андерсон.

Во время этого фильма я смеялся сильнее, чем на любом другом фильме этого года. Он действительно умный, очень осознанный и хорошо передаёт очарование оригинала. И это одна из лучших ролей Лиама Нисона за долгое время.

Нисон и Андерсон — чистое золото комедии. Я действительно скучал по таким смешным и непримиримо глупым фильмам. Лесли Нильсен гордился бы этим.