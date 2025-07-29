Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер «Потерянного автобуса» — фильма про пожары в Калифорнии с Мэттью Макконахи

Вышел трейлер «Потерянного автобуса» — фильма про пожары в Калифорнии с Мэттью Макконахи
Комментарии

На YouTube-канале Apple TV+ появился полноценный трейлер фильма «Потерянный автобус», главную роль в котором сыграл Мэттью Макконахи. Премьера ленты в зарубежных кинотеатрах состоится 19 сентября, а уже 3 октября триллер выйдет в онлайне.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Картина расскажет про водителя автобуса и учительницу, которые вместе с учениками оказались в эпицентре лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году. За основу сюжета взята реальная история.

Вместе с Макконахи в ленте сыграла сыграла Америка Феррера. Режиссёром фильма стал Пол Гринграсс («Превосходство Борна», «Ультиматум Борна»).

Материалы по теме
Видео
Трейлер романтической комедии «Вечность» с Элизабет Олсен — фильм выйдет осенью
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android