Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сценарий «Гремлинов 3» уже готов и ждёт одобрения — WB крайне заинтересована в фильме

Сценарий «Гремлинов 3» уже готов и ждёт одобрения — WB крайне заинтересована в фильме
Комментарии

В начале этого года появилась информация, что Warner Bros. работает над следующей частью комедийного хоррора «Гремлины». Теперь появились новые детали — третий основной фильм всё ближе и ближе.

Актёр Зак Галлиган, известный по ролям в двух первых частях «Гремлинов», рассказал — Warner Bros. на самом деле «крайне заинтересована» в возвращении франшизы. Кроме того, сценарий триквела уже готов и находится на столе у Стивена Спинберга. который должен одобрить проект. Как только это произойдёт, Галлиган и команда приступят к съёмкам.

«Гремлины» вышли в 1984 году и стали культовыми, а в 1990-м вышли «Гремлины 2». Премьера «Балбесов» состоялась в 1985 году.

Материалы по теме
В работе находятся новые части «Гремлинов» и «Балбесов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android