Сценарий «Гремлинов 3» уже готов и ждёт одобрения — WB крайне заинтересована в фильме

В начале этого года появилась информация, что Warner Bros. работает над следующей частью комедийного хоррора «Гремлины». Теперь появились новые детали — третий основной фильм всё ближе и ближе.

Актёр Зак Галлиган, известный по ролям в двух первых частях «Гремлинов», рассказал — Warner Bros. на самом деле «крайне заинтересована» в возвращении франшизы. Кроме того, сценарий триквела уже готов и находится на столе у Стивена Спинберга. который должен одобрить проект. Как только это произойдёт, Галлиган и команда приступят к съёмкам.

«Гремлины» вышли в 1984 году и стали культовыми, а в 1990-м вышли «Гремлины 2». Премьера «Балбесов» состоялась в 1985 году.