Романтическая комедия «Свадьба лучшего друга» может получить продолжение
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Фильм «Свадьба лучшего друга» может получить продолжение. Информацией поделились источники издания Collider. В роли сценариста фильма в Sony хотят видеть Селин Сон, которая сняла фильмы «Материалистка» и «Прошлые жизни».
Имя потенциального режиссёра картины не называют. О чём конкретно будет продолжение и кто в нём исполнит ведущие роли, не раскрывают.
«Свадьба лучшего друга» — романтическая комедия, вышедшая в 1997 году. Главные роли в ней исполнили Джулия Робертс, Дермот Малруни и Кэмерон Диас. В фильме рассказывалось, как 9 лет назад Джулианна Поттер и Майкл О`Нил заключили соглашение: если до 28 лет они не влюбятся в других, то поженятся.
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