Названо имя оператора спин-оффа «Однажды в… Голливуде» — он давний друг Дэвида Финчера

По данным СМИ, оператором нового фильма Дэвида Финчера, спин-оффа «Однажды в Голливуде» про Клиффа Бута, выступит Эрик Мессершмидт.

Ранее вместе с Финчером оператор работал над фильмами «Манк», «Убийца» и сериалом «Охотники за разумом». Интересно, что за ленту «Манк» Мессершмидт получил «Оскар» в категории «Лучшая работа оператора».

Сюжет спин-оффа расскажет о дальнейшей судьбе каскадёра Клиффа Бута, к роли которого вернётся Брэд Питт. Журналисты также сообщают, что Леонардо Ди Каприо предлагали камео в роли Рика Далтона — но пока неизвестно, присоединится ли он к актёрскому составу.

Точная дата выхода «Приключений Клиффа Бута» пока неизвестна. Лента выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix.