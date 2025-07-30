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Vitality и Spirit — в полуфинале, NAVI в плей-офф. IEM Colonge 2025 по CS 2 в разгаре!

Vitality и Spirit — в полуфинале, NAVI в плей-офф. IEM Colonge 2025 по CS 2 в разгаре!
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29 июля завершился групповой этап IEM Cologne 2025. В заключительный день болельщики увидели шесть матчей, по итогам которых сформировалась финальная сетка плей-офф.

Результаты группового этапа IEM Cologne 2025:

  • MOUZ — 2:0 Team Spirit;
  • NAVI — 2:1 NIP;
  • Aurora — 2:0 FaZe;
  • Vitality — 2:0 Mongolz;
  • FaZe — 0:2 NAVI;
  • G2 — 0:2 FURIA.

Team Vitality уверенно разобралась с The MongolZ — французский коллектив выиграл 2:0, показав высокий уровень игры на Mirage и Inferno. FURIA вышла в плей-офф, выбив G2: 2:0 по картам, вторая завершилась со счётом 16:14.

NAVI, уступив первую карту NiP, собрались и оформили волевую победу — 2:1. FaZe легко прошли Aurora, особенно на Mirage — 13:1. Однако в решающем матче за слот в четвертьфинале уступили NAVI со счётом 0:2.

Главным событием дня стало сражение российской команды Team Spirit и MOUZ. После трёх напряжённых карт «драконы» оказались сильнее и напрямую вышли в полуфинал: Team Spirit закрыла Overpass, поставив точку в серии.

Призовой фонд Intel Extreme Masters Cologne 2025 составляет $ 1 млн. Финал турнира пройдёт в воскресенье, 3 августа.

Итоги вчерашнего дня IEM Colonge 2025
Spirit вышла в плей-офф, NAVI в шаге от вылета — итоги дня на IEM Cologne 2025 по CS 2
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