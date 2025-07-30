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Звезда «Пацанов» Клаудиа Думит снимется во втором сезоне «Задачи трёх тел»

Звезда «Пацанов» Клаудиа Думит снимется во втором сезоне «Задачи трёх тел»
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Издание Deadline сообщило, что актриса Клаудиа Думит, известная в том числе по сериалу «Пацаны», присоединилась к актёрскому составу второго сезона «Задачи трёх тел». Вместе с Думит также сыграет Элли Де Ланж.

Сериал «Задача трёх тел» снят по роману китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. По сюжету правительство Китая решает отправить сигнал в космос, чтобы вступить в контакт с внеземными цивилизациями. Спустя несколько десятков лет пришельцы отвечают на призыв и пытаются заморозить научный прогресс человечества.

Снимать второй и третий сезоны одновременно начнут 7 августа, а завершится производство примерно в феврале 2027 года. То есть ждать новый сезон точно не стоит в ближайший год.

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