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FlameZ оценил подписание Куосуке в Falcons CS 2, но удивился раннему вылету команды с IEM

Игрок Vitality Шахар flameZ Шушан поделился мнением о новом приобретении команды Falcons по CS 2.

Он назвал 17-летнего Лукина удачным выбором.

Kyousuke уже сейчас удачное приобретение. Уже на первом ивенте видно, насколько он хорош, насколько он резкий. Это хороший знак для Falcons.

Однако, несмотря на высокий индивидуальный скилл состава, Falcons не смогли показать ожидаемый результат и неожиданно вылетели с турнира. FlameZ признался, что для него это стало сюрпризом.

Их состав и уровень игры должны были быть достаточными для побед. Это лишний раз доказывает, что CS 2 стал очень соревновательным — одного индивидуального мастерства недостаточно, важно многое другое.

Команда Falcons принимала участие в IEM Colonge 2025, призовой фонд чемпионата в Кёльне составляет $ 1 млн. Финал турнира пройдёт в воскресенье, 3 августа.