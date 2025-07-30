ZywOo поддержал возвращение s1mple и выразил желание сразиться с ним в CS 2

Звезда киберспорта Матье ZywOo Эрбо прокомментировал возвращение легендарного снайпера s1mple на профессиональную сцену.

Французский снайпер заявил, что полностью доверяет решению Костылева.

Если s1mple считает этот шаг правильным — значит, так оно и есть. Главное, что он снова в строю и готов выступать на высшем уровне.

При этом ZywOo признался, что не до конца понимает, почему s1mple выбрал именно эту команду, но выразил надежду, что вокруг него смогут собрать сильный состав.

Было бы здорово, если бы они смогли чего-то добиться.

ZywOo хочет вновь встретиться с s1mple на турнирах.

Я хочу соревноваться с лучшими — именно поэтому я здесь. Игра против таких игроков, как s1mple, — это вызов, который меня мотивирует.

Напомним, ранее клуб BC.Game официально объявил о трансфере Александра s1mple Костылева. Симпл покинул состав NAVI по Counter-Strike, за который выступал с 2016 года.