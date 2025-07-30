Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

ZywOo поддержал возвращение s1mple и выразил желание сразиться с ним в CS 2

ZywOo поддержал возвращение s1mple и выразил желание сразиться с ним в CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда киберспорта Матье ZywOo Эрбо прокомментировал возвращение легендарного снайпера s1mple на профессиональную сцену.

Французский снайпер заявил, что полностью доверяет решению Костылева.

Если s1mple считает этот шаг правильным — значит, так оно и есть. Главное, что он снова в строю и готов выступать на высшем уровне.

При этом ZywOo признался, что не до конца понимает, почему s1mple выбрал именно эту команду, но выразил надежду, что вокруг него смогут собрать сильный состав.

Было бы здорово, если бы они смогли чего-то добиться.

ZywOo хочет вновь встретиться с s1mple на турнирах.

Я хочу соревноваться с лучшими — именно поэтому я здесь. Игра против таких игроков, как s1mple, — это вызов, который меня мотивирует.

Напомним, ранее клуб BC.Game официально объявил о трансфере Александра s1mple Костылева. Симпл покинул состав NAVI по Counter-Strike, за который выступал с 2016 года.

Капитан FaZe о том, почему они не подписали s1mple
Karrigan: мы могли бы подписать s1mple, но для этого нужно было победить в финале мэйджора
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android