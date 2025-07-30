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Появился свежий кадр фильма The Ballad Of A Small Player с Колином Фарреллом

Появился свежий кадр фильма The Ballad Of A Small Player с Колином Фарреллом
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Издание Empire опубликовало свежий кадр фильма The Ballad Of A Small Player, в котором главную роль исполнил Колин Фаррелл. Литературной основой сценария стал роман Лоуренса Осборна, выпущенный в 2014 году.

Фото: Empire

Сюжет расскажет про игрока под псевдонимом Лорд Дойл, который скрывается от кредиторов в Макао и знакомится с призраком, помогающим ему выигрывать одну игру за другой.

Режиссёром картины стал Эдвард Бергер, снявший «Конклав». Вместе с Фарреллом в картине сыграли Тильда Суинтон, Чэнь Фала, Джейсон Дж. Тобин и другие. Премьера фильма за рубежом состоится 17 октября, а 29 октября его выпустят на Netflix.

Смотрите также трейлер другого фильма, в котором Фаррелл снялся с Марго Робби
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