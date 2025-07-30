Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Счастливчик Гилмор 2» показал лучший старт среди всех фильмов Netflix в США

«Счастливчик Гилмор 2» показал лучший старт среди всех фильмов Netflix в США
Комментарии

По данным издания Variety, фильм «Счастливчик Гилмор 2» показал лучший старт среди всех фильмов Netflix в США. Картина за первые три дня с момента премьеры набрала 46,7 млн просмотров.

Более того, сиквел ленты «Счастливчик Гилмор» показал лучший старт среди всех фильмов с Адамом Сэндлером на Netflix, а первая часть ворвалась в топ-10 самых популярных англоязычных картин сервиса. В продолжении герой возвращается в гольф ради того, чтобы добыть средства для оплаты учёбы своей дочери.

Во второй части также сыграли Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Кристофер Макдональд («Реквием по мечте») и другие актёры.

Наш обзор комедии
Смешно и стыдно: почему стоит посмотреть «Счастливчика Гилмора 2»
Смешно и стыдно: почему стоит посмотреть «Счастливчика Гилмора 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android