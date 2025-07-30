По данным издания Variety, фильм «Счастливчик Гилмор 2» показал лучший старт среди всех фильмов Netflix в США. Картина за первые три дня с момента премьеры набрала 46,7 млн просмотров.

Более того, сиквел ленты «Счастливчик Гилмор» показал лучший старт среди всех фильмов с Адамом Сэндлером на Netflix, а первая часть ворвалась в топ-10 самых популярных англоязычных картин сервиса. В продолжении герой возвращается в гольф ради того, чтобы добыть средства для оплаты учёбы своей дочери.

Во второй части также сыграли Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Кристофер Макдональд («Реквием по мечте») и другие актёры.