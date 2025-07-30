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Kyxsan — о провале Falcons на IEM Cologne 2025 по CS 2: такой результат просто недопустим

Kyxsan — о провале Falcons на IEM Cologne 2025 по CS 2: такой результат просто недопустим
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Team Falcons завершила выступление на IEM Cologne 2025 по CS2, вылетев уже на групповом этапе и заняв итоговое 9–12 место. Капитан команды Дамьян Kyxsan Стоилковски прокомментировал результат в соцсети X, не скрывая разочарования:

Наши ожидания были гораздо выше — такой результат просто недопустим.

Falcons начали турнир с победы над GamerLegion, но не смогли развить успех: поражения от The Mongolz и FURIA Esports лишили коллектив шансов на плей-офф. Стоилковски извинился перед болельщиками и пообещал, что команда не сдаётся.

Мы продолжим усердно работать и скоро покажем, на что действительно способны. Прошу прощения у всех, кто за нас болел.

Команда Falcons принимала участие в IEM Colonge 2025, призовой фонд чемпионата в Кёльне составляет $ 1 млн. Финал турнира пройдёт в воскресенье, 3 августа.

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