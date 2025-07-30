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Эксперты порекомендовали россиянам воздержаться от покупки новых смартфонов

Эксперты порекомендовали россиянам воздержаться от покупки новых смартфонов
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Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали изданию «Газета.Ru», что россиянам не следует сразу покупать новые смартфоны после их появления в продаже, так как в них может быть много скрытых проблем.

Одна из них — недочёты в системе безопасности новых устройств, которые ещё не выявлены производителем. Это может позволить злоумышленникам получить доступ к личным данным. Кроме того, даже при высоком уровне контроля качества первые партии новых моделей могут содержать производственные дефекты. Другая же проблема заключается в сбоях при переносе данных, а особенно это касается устаревших Android.

Специалисты призвали дождаться появления первых отзывов и обновлений программного обеспечения, а только потом уже покупать новый гаджет.

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