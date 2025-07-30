Звезда «Солнцестояния» Джек Рейнор может сыграть в новом сезоне «Презумпции невиновности»
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По данным издания Deadline, актёр Джек Рейнор, известный по «Солнцестоянию» и «Трансформерам», может сыграть во втором сезоне сериала «Презумпция невиновности».
Если первый сезон был основан на бестселлере Скотта Туроу 1987 года, по которому также был снят фильм 1990 года с Харрисоном Фордом в главной роли, то второй сезон основан на дебютном юридическом триллере Джо Мюррей «Расследование убийства», который выйдет в 2026 году.
Главную роль в новом сезоне сыграет звезда «Супермена» Рэйчел Броснахэн. Когда выйдет второй сезон «Презумпции невиновности», не раскрывают. Его сюжетных деталей тоже пока что нет.
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