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В The Sims 4 добавили любимую фанатами локацию из The Sims 3

В The Sims 4 добавили любимую фанатами локацию из The Sims 3
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Разработчики The Sims 4 из Maxis продолжают радовать фанатов: в игре появилась любимая фанатами локация из The Sims 3. Речь про Парк Сансет-Вэлли — его перенесли без значимых изменений, улучшив лишь визуальную часть.

Парк в The Sims 3 и The Sims 4

Фото: EA

Фото: EA

The Sims 4 — известный симулятор жизни, четвёртый по счёту из серии игр The Sims. Тайтл вышел в 2014 году и был долгое время платным, однако потом издатель решил перевести игру на условно-бесплатную модель.

Несмотря на то что The Sims 4 уже много лет, разработчики продолжают наполнять её контентом, включая различные наборы дополнений и комплекты с новыми косметическими предметами.

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