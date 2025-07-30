В The Sims 4 добавили любимую фанатами локацию из The Sims 3

Разработчики The Sims 4 из Maxis продолжают радовать фанатов: в игре появилась любимая фанатами локация из The Sims 3. Речь про Парк Сансет-Вэлли — его перенесли без значимых изменений, улучшив лишь визуальную часть.

Парк в The Sims 3 и The Sims 4

Фото: EA

Фото: EA

The Sims 4 — известный симулятор жизни, четвёртый по счёту из серии игр The Sims. Тайтл вышел в 2014 году и был долгое время платным, однако потом издатель решил перевести игру на условно-бесплатную модель.

Несмотря на то что The Sims 4 уже много лет, разработчики продолжают наполнять её контентом, включая различные наборы дополнений и комплекты с новыми косметическими предметами.